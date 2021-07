Príncipe George fez homenagem discreta ao avô, príncipe Philip, em foto comemorativa de seus oito anos de idade

23/07/2021 | 15:11



Como você viu, príncipe George completou oito anos de idade na última quinta-feira, dia 22. Como de costume, os papais Kate Middleton e príncipe William divulgaram uma foto em comemoração ao aniversário do primogênito - mas poucas pessoas perceberam a discreta homenagem feita pela família a príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II, que morreu em abril deste ano, aos 99 anos de idade.

Segundo informações da Us Magazine, o clique mais recente de George traz o príncipe sentado em cima de uma Land Rover. Este era o modelo de carro favorito de Philip - tanto que ele deixou uma Land Rover personalizada para transportar o caixão no dia do seu velório.

Na época, nem George e os irmãos, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, foram à cerimônia de despedida do avô. Entretanto, uma fonte garantiu à Us que Kate e William fizeram questão de discutir a morte do monarca com os filhos.

- William falou para George, Charlotte e Louis que príncipe Philip tinha ido para o céu e se tornado um anjo. Eles ainda são muito jovens. George, Charlotte e Louis ajudaram William a escolher uma fotografia de príncipe Philip para pendurar em casa, em homenagem ao avô.

Lindo, né?