Romance? Carol Peixinho aparece fazendo carinho em pet de André Marques

23/07/2021 | 15:10



O que o olho de cabra une, ninguém separa! De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Carol Peixinho e André Marques podem estar se conhecendo melhor. Isso porque a ex-participante do No Limite postou um vídeo nos Stories fazendo carinho em uma das cachorras do apresentador - e o local parecia ser a casa dele. Ui!

E tem mais, a coluna ainda revelou que na última quinta-feira, dia 22, a baiana apareceu em uma ampla área verde de um condomínio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, um local extremamente parecido com o local que André mora. Sem esquecer do vídeo que a ex-BBB postou tomando café na área externa da casa, em que o piso é bastante semelhante com o da casa do apresentador.

Vale lembra que, quando a moça foi eliminada do reality, André Marques não poupou esforços para elogiá-la:

Acho que [você é] uma das mulheres mais fo*** que já conheci. Linda, guerreira, forte, sem frescura e sem mimimi. Obrigado por topar nosso desafio. Você é incrível. Você é a amiga perfeita, a namorada perfeita, a mulher perfeita e tudo o que você quiser ser, escreveu.

Será que é romance?