Hospital e Maternidade São Lucas realiza mutirão de vasectomia

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



23/07/2021 | 15:02



O Hospital e Maternidade São Lucas realizará no próximo domingo, dia 25, o mutirão da vasectomia. O procedimento será voltado aos pacientes que já fazem o acompanhamento na unidade, através do planejamento familiar. São esperados cerca de 21 pacientes.

“O planejamento familiar é direito de todo cidadão que esteja dentro dos critérios preconizados. O usuário procura a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência e expressa o desejo de realizar o procedimento da vasectomia, e então inicia-se o processo de planejamento familiar. Nesse processo o casal participa do Grupo de Planejamento onde serão apresentados todas as opções de métodos contraceptivos no SUS (Sistema Único de Saúde), para a escolha do casal ou usuário”, explicou Cristiane Ortiz Flora, diretora administrativa do Hospital.

Ainda segundo ela, há um processo a ser cumprido para a realização do procedimento.“Uma equipe multidisciplinar avalia toda situação do casal e devem estar de acordo com a melhor escolha do método, e a esterilização cirúrgica por meio da vasectomia será indicada nos casos em que se caracterizar como melhor opção.”comentou.

A vasectomia é um método contraceptivo com intervenção cirúrgica simples e definitiva, onde interrompe-se os canais deferentes que conduzem os espermatozóides do homem. É uma pequena cirurgia feita com anestesia local, realizada ambulatorialmente sem necessidade de internação. O procedimento impede que o homem tenha filhos.