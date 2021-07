Incêndio na mansão de Beyoncé e Jay-Z pode ter sido criminoso

23/07/2021 | 14:11



Como você viu, a mansão de Beyoncé e Jay-Z, avaliada em 15 milhões de reais, pegou fogo. A situação ocorreu na última quarta-feira, dia 21, em Nova Orleans, nos Estados Unidos.

No entanto, segundo o jornal norte-americano The Washington Post, o incêndio está sendo investigado, pois pode ter sido criminoso. Um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova Orleans confirmou que os policiais receberam relatos de uma pessoa suspeita nas proximidades do local.

Já o corpo de bombeiros afirmou que a mansão estava desocupada há tempos. Não há relatos de pessoas feridas e ainda não se sabe sobre a extensão total dos danos. O jornal também informa que vizinhos falaram sobre o ocorrido ao site de notícias local chamado Nola.com:

- As pessoas costumam usar um portão destrancado para entrar e sair da propriedade.

A mansão histórica foi construída como uma igreja presbiteriana, que depois se transformou em uma escola de balé. Em seguida, tornou-se uma casa de luxo.

De acordo com relatos, a mansão foi comprada pela empresa Sugarcane Park em 2015. Esta empresa tem o mesmo endereço de outras propriedade da cantora.