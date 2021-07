Leandra Leal faz homenagem para a filha: A cada dia ao seu lado, eu sinto mais amor

23/07/2021 | 14:11



Leandra Leal fez questão de homenagear a filha, Julia, no dia em que a menina completou sete anos de idade. No Instagram, a atriz publicou uma foto linda em que aparece coladinha à herdeira, e na legenda, caprichou na declaração de amor:

Sete voltas ao redor do sol do meu amor. A cada dia ao seu lado, eu sinto mais amor, coragem e alegria. Eu agradeço todos os dias por ter me escolhido para ser sua mãe.

Lindas, né?