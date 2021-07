Mãe de Zezé Di Camargo passa por cirurgia e cantor desabafa nas redes sociais

23/07/2021 | 14:11



Zezé Di Camargo foi até as suas redes sociais nesta sexta-feira, dia 23, e compartilhou uma foto ao lado de sua mãe. O cantor revelou que dona Helena teve que passar por uma pequena cirurgia.

Isso mesmo, apesar do susto de ser submetido à uma cirurgia, a mãe de Zezé Di Camargo e Luciano passa bem e está em casa. Zezé acabou celebrando o sucesso do procedimento nas redes e revelou que agora é a hora dos filhos cuidarem dela.

A sua casa é aqui na fazenda, dentro do meu coração, nos meus braços. Você me gerou, me cuidou e me deu a vida. Agora é hora de nós (filhos) cuidarmos de você e devolvermos todo amor que você nos deu. Que bom acordar e saber que tudo correu bem e que pude estar aí do seu lado, te dando o que sempre você me deu: muito amor!! Te amo, minha mãe!!