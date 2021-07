Dez anos após a morte de Amy Winehouse, pai da cantora se emociona ao visitar o túmulo da filha

23/07/2021 | 14:11



A morte de Amy Winehouse, que foi encontrada já sem vida em sua casa no bairro de Camden, na Inglaterra, após uma intoxicação alcoólica acidental, completa dez anos nesta sexta-feira, dia 23. Para honrar a data, familiares e amigos de Amy compareceram ao túmulo onde suas cinzas foram enterradas para prestar homenagens.

De acordo com o Daily Mail, a comoção foi geral - mas o pai da cantora, Mitch Winehouse, parecia especialmente abalado conforme cumprimentava os presentes no cemitério Edgwarebury Lane. O taxista, de 70 anos de idade, foi visto ajeitando os óculos de sol e enxugando as lágrimas desde a entrada do cemitério até o túmulo da filha.

Uma vez com o grupo reunido, os presentes se dirigiram até a lápide da cantora, cujas cinzas foram enterradas ao lado da avó, Cynthia Levy, que morreu cinco anos antes que a cantora. A ligação de Amy com a senhora era tão grande que a artista chegou a fazer uma tatuagem em sua memória.

Os familiares e amigos da cantora teriam ficado alguns momentos de pé em frente à lápide antes de se sentarem em um banco localizado em frente ao túmulo, e permanecerem em silêncio em memória de Winehouse. Além disso, ainda foram deixadas como homenagem mensagens e pedras decoradas com diversas cores, seguindo a tradição judaica da família.

O veículo ainda descreve a lápide da cantora como decorada nas cores rosa e preta, com o desenho de um pássaro, cantando, empoleirado em um galho no canto superior - uma referência ao talento musical da artista. Além disso, o local ainda seria ornamentado com uma pedra, na qual se lê a seguinte mensagem:

Em memória amorosa de Cynthia Levy... E sua amada neta Amy Jade Winehouse. Para sempre nos corações de sua família devotada, Mitch e Jane, Janis e Richar, Melody e Elliott Alex e Riva.

Além disso, uma lista de nomes também teria sido talhada no local, incluindo o nome de Reg Traviss, namorado de Amy na época de sua morte.