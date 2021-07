Anitta veste peruca rosa e sandália de quase cinco mil reais durante premiação

23/07/2021 | 14:10



Anitta que está realmente com tudo marcou presença na última quinta-feira, dia 22, nos Prêmios Juventud 2021 que aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos, e claro, mandando muito bem em seu look!

A cantora apareceu na premiação usando uma peruca rosa de franjinha e apostou em um vestido sem alça, decotadíssimo, transparente e com uma imensa fenda da coleção do estilista libanês Georges Hobeika. Além de toda essa produção, a funkeira ainda escolheu um par de sandálias de salto avaliada em quatro mil e 700 reais.

A poderosa ainda entregou tudo durante uma apresentação da música Todo o Nada ao lado de Lunay, que era uma das apresentações mais esperadas da noite. Os dois foram vistos anteriormente durante os bastidores dos ensaios trocando até um beijinho no palco, mas na hora da apresentação o beijo foi abortado.

Anitta estava concorrendo em duas categorias, mas infelizmente não levou nenhum prêmio para casa! Já no pós evento, a cantora mudou novamente o visual para se apresentar em um evento com um cantor porto-riquenho e apareceu com uma lace com os fios bem mais curtinhos, enrolados e novamente de franjinha.

Os internautas acabaram comparando o look e a produção de Anitta com Bruna Marquezine, que passou por uma transição capilar e começou a usar os fios do mesmo jeito da lace de Anitta.