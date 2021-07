São Bernardo anuncia retorno de 100% das aulas presenciais a partir de 2 de agosto

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



23/07/2021 | 13:51



Com avanço da vacinação e queda nos índices da pandemia, a Prefeitura de São Bernardo anunciou na noite desta quinta-feira (22) o retorno das aulas presenciais com 100% dos alunos nas redes municipal, estadual e particular, a partir do dia 2 de agosto. A medida, publicada no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (23), entra em vigor após São Bernardo conquistar expressivo resultado no enfrentamento ao coronavírus – mais de 70% da população vacinada com pelo menos a primeira dose.

De acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde, dos 196 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) destinados ao atendimento à Covid-19, 31% estão ocupados. Desde março, quando foi registrado pico de casos, a taxa de internações caiu 70%.

“A Educação é uma prioridade. Nós estamos seguindo com responsabilidade, como fizemos desde o início da pandemia, quando chegamos ao ponto de suspender a presença nas aulas. Agora é importante dar esse passo, com toda a segurança, para não prejudicar a qualidade do ensino", destacou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

CALENDÁRIO – Desde 17 de maio, o município vem trabalhando com o formato híbrido na Educação, mesclando atividades em sala de aula e remotas e com a capacidade de presença nas escolas permitidas de até 35%. Esta estrutura vai perdurar entre os dias 26 e 30 de julho, quando os estudantes regressam do recesso escolar de julho. No dia 31, serão realizadas reuniões com os pais dos 82 mil alunos da rede municipal, detalhando o processo de retomada com 100% dos alunos e, a partir do dia 2 de agosto, as unidades escolares passam a receber a capacidade total dos estudantes. A secretaria de Educação gere o ensino para educação infantil, creche, pré-escola, infantil e fundamental, além da EJA (Educação para Jovens e Adultos).

Para as famílias que decidirem pelo não retorno dos alunos, os mesmos deverão realizar informe por escrito às unidades escolares. Ainda em agosto serão mantidas as atividades impressas e que precisam ser realizadas pelos alunos, conferindo assim a presença ao aluno.

REFORÇO ESCOLAR – Desde o regresso das aulas presenciais em maio, o município inseriu o programa “Aprender Mais”, que consiste no reforço de atividades pedagógicas, proporcionando mais ensino aos alunos, com oito horas semanais, em matemática e português.