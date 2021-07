Gisele Bündchen comemora aniversário em meio à natureza e com familiares

23/07/2021 | 13:08



Gisele Bündchen usou as redes sociais nesta quinta-feira, 22, para compartilhar com os seguidores as comemorações de aniversário dela. A modelo completou 41 anos de idade na terça, 20.

Ela decidiu celebrar a data de maneira mais íntima, apenas com familiares e em meio à natureza. Gisele preferiu ficar distante das redes sociais e fez um detox de internet.

"Obrigada a todos pelas mensagens carinhosas de aniversário. Eu quis me dar um presente especial e decidi passar uns dias imersa na natureza, sem conexão com a internet. Foi incrível! Me trouxe muita clareza, inspiração e alegria. A vida é o maior presente e me sinto muito abençoada por ter tanto amor em minha vida", escreveu na legenda da série de fotos que publicou no Instagram .

Nas imagens, a modelo aparece ao lado da filha, Vivian, de 8 anos, com os pais e recebendo um bolo de aniversário de chocolate.