Ex de DJ Ivis, Pamella Holanda chora e diz que não tem onde morar com a filha

23/07/2021 | 13:11



Pamella Holanda usou as redes sociais nesta sexta-feira, dia 23, para falar sobre a repercussão do caso da violência doméstica que sofreu enquanto se relacionava com DJ Ivis. Ela, que posou as agressões que sofreu do músico, disse que após a prisão dele não tem lugar para morar com a filha deles, Mel, e está contando com a ajuda de parentes.

Ela ainda revelou que o DJ tentou contato com ela e chegou a lhe pedir perdão por meio de uma carta enviada através de seu advogado.

- Eu sempre soube que algumas coisas que estão sendo vinculadas iam ser usadas contra mim. Era do meu conhecimento. Era uma das razões pelas quais eu tinha medo de me separar do Ivis. Na terça-feira eu recebi uma ligação de um dos advogados dele, um dos que tem mais proximidade dele, é amigo pessoal. Ele me ligou para ler uma suposta carta que o Ivis tinha escrito para mim. Nessa carta ele tenta apelar para o emocional, fala o quanto tem sido difícil. Falou também um pouco da Mel, mas muito pouco. No final, me pediu perdão.

- Eu já sabia que iam fazer isso. Sabia que era uma estratégia da defesa dele. Perguntava o que eu achava daquilo. A única coisa que eu disse é que não tivesse chegado a esse extremo, a vida dele, a minha e a da Mel. Não vejo ele se preocupando com ela, como pai. Não me sensibilizei. Já sabia que iam fazer isso. Ontem foram misteriosamente vazados áudios de brigas minhas com ele. Eu sempre soube desses áudios, porque ele sempre gravava as nossas brigas. Filmava, produzia defesa para ele, porque sabia que estava errado, e que também ia ser descredibilizada. Contra fatos não há argumentos, contra imagens também não. Ele apagou as imagens da última casa em que moramos, mas meus advogados conseguiram recuperar. Tem ele me ameaçando com uma faca, algumas gravações e áudios dele falando que vai mandar me matar. Que já estava há um ano se planejando para se separar de mim, que não tinha nada no nome dele, nem casa, nem carro e nem nada. Eu sempre soube que a defesa dele ia adotar essa estratégia.

Pamella ainda afirmou que a estratégia da defesa do DJ Ivis é passar a ideia de que ela é louca:

- Querem apelar para isso, apelar para opinião pública. Querem me pintar de louca, desequilibrada. Eu consigo vir aqui com tranquilidade porque não que eu esteja preparada, mas tinha noção de que poderia ser usado contra mim, para me difamar, injuriar, para dizer que sou péssima mãe. Vai ser usado tudo que puder ser usado para o pedido de liberdade dele ser aceito. Agora a estratégia deles é essa, é apelar, é tentar tirar a minha filha de mim. É tentar fazer com que as pessoas duvidem, me julguem e eu tenho que ficar vendo e lendo todos os maiores absurdos, calada, porque até o que eu falo podem usar contra mim. Tudo o que eu falo tenho que provar. Me sinto numa guerra desleal, em que ninguém pensa na minha saúde mental, nem como eu me sinto e nem como minha filha está.

A ex-companheira do artista ainda afirmou que ficou sem ter onde morar e está sendo amparada por familiares:

- Eu estou sem casa, estou sem onde morar. Estou na casa de familiares até consegui me reestabelecer. Minha filha está sendo muito bem cuidada pela minha irmã, está recebendo todo o amor do mundo. Só queria que isso não estivesse acontecendo com minha vida. Que espécie de ser humano seria eu se estivesse feliz, se me sentisse vingada por tudo o que ele já fez comigo e com a mel também? Desde o dia que ele saiu de casa, que a gente separou, ele passou uma semana, dez dias fora. Ele nunca me ligou, nunca perguntou como a filha dele estava, nunca demonstrou preocupação, ele só mandou um valor em dinheiro pelo motorista dele depois que a medida protetiva foi deferida. Pagou consulta na pediatra, vacina, tudo orientado pelos advogados dele, mas nenhum momento perguntou como estava a Mel.

Em meio às lágrimas, ela também disse que ainda tem mais provas, mas que está cansada de ter sua vida exposta:

- Eu estou cansada, estou exausta, nunca na minha vida achei que eu ia estar falando isso dele. Nunca imaginei que ia ter minha vida exposta da pior maneira. Eu ainda tenho muita coisa para ser dita, mas não cabe aqui. Eu tenho mais fotos, imagens, vídeos, eles sabem que eu tenho. Mas essa não é a maneira que eu quero resolver. Tive que ter muita coragem para divorciar dele, para tirar minha filha daquilo que a gente vivia. Eu só queria que as coisas fossem mais claras, que ele assumisse que ele errou e ele estivesse disposto a se redimir, a responder pelo crime. A intenção que eu tinha era criar a Mel junto com ele, não queria que acontecesse com ela de não ter um pai. A gente quer sempre o melhor pros nossos filhos, mas vi que nada adiantava. A gota d'água era porque eu enxerguei que nada adiantava, ele me batia porque ele queria. Isso me doía ainda mais, ele me batia e entrava em negação. Sempre acreditando que as pessoas queriam o pior dele.