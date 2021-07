Silvio Santos volta aos estúdios do SBT depois de quase dois anos afastado

23/07/2021 | 13:11



Silvio Santos deve retornar aos estúdios do SBT nesta sexta-feira, dia 23! De acordo com o colunista Flavio Ricco, a emissora se preparou para receber o apresentador de 90 anos de idade nas gravações do programa Roda a Roda.

No entanto, a assessoria de imprensa do SBT não retornou o contato até a publicação desta matéria para confirmar as informações.

Vale lembrar que Silvio Santos já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19, e está afastado do trabalho desde setembro de 2019, quando foi viajar para os Estados Unidos. Ao retornar para o Brasil, em março de 2020, a pandemia de coronavírus já havia começado.

Recentemente, o apresentador foi visto em seu cabelereiro, Jassa, repaginando o visual, mas ainda não havia previsão de seu retorno à emissora.