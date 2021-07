Gisele Bündchen abre álbum de fotos de seu aniversário e recebe declaração em português do marido: Te amo muito

23/07/2021 | 13:10



Gisele Bündchen decidiu abrir o álbum da comemoração de seu aniversário de 41 anos de idade, comemorado na última terça-feira, dia 20! Através do Instagram, a modelo publicou uma galeria de cliques da celebração, e revelou que decidiu dar a si mesma um presente especial em 2021.

Nas imagens, além de posar ao lado dos filhos e de outros parentes - e ostentar um bolo de aniversário decorado - Gisele ainda mostrou uma série de cliques de árvores e florestas. Na legenda, ela explicou que optou por passar alguns dias desconectada da web e apreciando a natureza.

Obrigada a todos pelas mensagens carinhosas de aniversário. Eu quis me dar um presente especial e decidi passar uns dias imersa na natureza, sem conexão com a internet. Foi incrível! Me trouxe muita clareza, inspiração e alegria. A vida é o maior presente e me sinto muito abençoada por ter tanto amor em minha vida.

Já nos comentários, a modelo recebeu felicitações de diversos seguidores - entre eles, alguns famosos brasileiros:

Deus te abençoe imensamente! Amamos você, declarou Ivete Sangalo;

Parabéns, lindeza!, comentou Fernanda Gentil;

Muita saúde e mais saúde! Feliz novo ciclo, desejou Grazi Massafera.

E é claro que Tom Brady, o marido da modelo, também fez questão de comentar a publicação da amada, escrevendo uma mensagem meio em Português, meio em Inglês! Fofo, não é mesmo?

Te amo muito. So happy to have you home [Tão feliz por ter você em casa].