Simone Medina alfineta Yasmin Brunet sobre a ida para Tóquio

23/07/2021 | 13:10



Como você viu, a família Medina anda se envolvendo em diversas polêmicas e a mais nova desta novela é que Simone Medina, mãe de Gabriel, deu uma leve alfinetada em Yasmin Brunet.

Caso você não saiba, a modelo tentou de tudo para conseguir viajar ao lado do surfista para as Olimpíadas de Tóquio alegando fazer parte até da equipe técnica dele, e contou que tinha um motivo ainda mais para estar em Tóquio ao lado do amado. E claro, uma gravidez até teria sido especulada e Simone acabou achando um absurdo toda polêmica causada pela nora e comentou para a Veja:

- Não teria cabimento fazer todo esse auê para pegar um voo tão longo no comecinho da gravidez.

Além disso, ela complementou a fala dizendo que morre de preguiça do assunto de ter netos e acredita que Yasmin não esteja realmente grávida.

- Quem tem filhos corre esse risco.