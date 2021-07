Gol expande acordo com Voepass no Nordeste para compra de capacidade

23/07/2021 | 13:04



A Gol informou nesta sexta-feira (23) ter expandido e reforçado o Acordo de Compra de Capacidade com a Voepass para retomada de rotas e mais voos no Estado da Bahia a partir deste mês de julho. Pelo acordo, os voos são comercializados exclusivamente pela Gol e operados pela companhia parceira. "Com expectativa de incremento da demanda por voos na região para o segundo semestre, a Gol consolida a importância do hub de Salvador e seu pilar de conectividade não só com o interior e o litoral baiano, mas também com outros Estados do Nordeste e com o País", disse a aérea em comunicado.

São sete rotas contempladas em Salvador por meio da parceria com a Voepass, duas delas recentemente implementadas. Os voos são operados pela Voepass na capital baiana com duas aeronaves ATR, cuja capacidade é de 68 passageiros.

Em julho, a Gol chegou a 78 voos diários no aeroporto internacional de Salvador, incluindo aqueles operados pela parceira, que se manterão nesse patamar no mês de agosto. O número de assentos ofertados por semana nas sete rotas operadas pela companhia parceira é de 4.896 em julho e 5.576 em agosto. No total, a soma de assentos ofertados pela Gol e pela Voepass é de 62.064 (julho) e 53.720 (agosto), o que representa um crescimento de oferta da Gol de 9% e 12%, respectivamente.