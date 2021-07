Brumadinho: após pleito de sindicato, Vale diz ter acordos com 1,6 mil familiares

23/07/2021 | 12:52



A Vale divulgou nota nesta sexta-feira, 23, reforçando que está comprometida em indenizar as famílias das vítimas da tragédia da barragem de Brumadinho (MG) de forma rápida e responsável. E que, desde 2019, firmou 681 acordos trabalhistas, envolvendo mais de 1,6 mil familiares de vítimas.

A nota foi divulgada após o Sindicato Metabase Brumadinho ter recorrido ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 3ª Região (MG) solicitando a elevação de R$ 1 milhão para R$ 3 milhões no valor da indenização a ser paga pela Vale por dano moral sofrido por cada trabalhador morto no rompimento da barragem.

"As indenizações trabalhistas têm como base o acordo assinado entre a empresa e o Ministério Público do Trabalho, com a participação dos sindicatos, que determina que pais, cônjuges ou companheiros(as), filhos e irmãos recebam, individualmente, indenização por dano moral", informou a mineradora na nota.

A empresa acrescentou que paga seguro adicional por acidente de trabalho aos pais, cônjuges ou companheiros e filhos, individualmente, e ainda dano material ao núcleo de dependentes. Também é pago auxílio creche e educação para crianças, além de plano de saúde aos cônjuges ou companheiros e aos filhos até 25 anos.