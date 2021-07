Wellington Muniz, o Ceará, lamenta a morte do pai: Quero guardar na memória os melhores momentos ao seu lado

23/07/2021 | 11:10



O humorista Wellington Muniz, conhecido como Ceará, usou o Instagram na noite da última quinta-feira, dia 22, para lamentar a morte do pai, Ari.

Hoje o meu guerreiro partiu. Seu Ari, o meu pai. Um homem íntegro, trabalhador, honesto, engraçado e que onde chegava levava alegria para as pessoas. Foi minha primeira inspiração como artista. Seu Ari lutou até as últimas forças, não queria nos deixar, mas essa luta e sofrimento chegaram ao fim. Um sofrimento também para mim e meus irmãos. Já que no ano passado perdemos também a nossa mãe. Duas grandes perdas na minha vida. Não tem sido nada fácil. Mas eu não reclamo. Aprendi que quando a gente reclama, a gente clama duas vezes!, começou ele no texto.

Em seguida, o humorista continua, dizendo que agradece por tudo:

Geralmente, reclama por coisas que nos causam tristeza e dor. Eu só agradeço por tudo! Agradeço pela dor que estou sentindo agora, mas sei que vai passar, pois confio em Deus e acredito que ele me dará força, sabedoria, serenidade para seguir em frente. Agradeço aos meus irmãos, por terem cuidado do nosso pai com amor, carinho, respeito e muita dedicação, já que a distância me impossibilitava de estar presente ao seu lado. E agradeço ao senhor, seu Ari, meu pai. Muito obrigado por tudo que me ensinou, mesmo sem saber que estava ensinando. Quero guardar na memória os melhores momentos ao seu lado e lembrar sempre do senhor com esse sorriso. Descanse em paz.

A publicação recebeu uma série de comentários, como o de César Filho, que escreveu:

Meus sentimentos! Receba o meu abraço nesse momento tão difícil.

Meus sentimentos, Ceará, pra você e sua família, afirmou Carolina Ferraz.

Meus sentimentos, irmão, escreveu Péricles.