Pai de Meghan Markle pretende acionar a justiça para conhecer os netos

23/07/2021 | 11:10



Thomas Markle, pai de Meghan Markle, está disposto a ser um avô presente na vida dos netos! Segundo a Fox News, ele declarou que pretende entrar na justiça para conseguir o direito de conhecer os netos Archie, de dois anos de idade, e Lilibet, de apenas um mês de vida.

As crianças são filhas da duquesa de Sussex com o príncipe Harry. Thomas está afastado de Meghan Markle desde 2018, quando se envolveu em uma baita polêmica pouco antes do casamento da filha.

- Não deveríamos puni-los pelo mau comportamento de Meghan e Harry. Archie e Lili são crianças pequenas. Não são políticos. Não são peões. Eles não fazem parte desse jogo. E eles também são da realeza e têm os mesmos direitos que qualquer outro de lá, teria dito ele, segundo a Fox News.

Ele ainda teria alfinetado o príncipe Harry sobre a autobiografia recém-anunciada:

- Harry não tem muito mais para contar. Depois de três sessões com os psiquiatras e com Oprah Winfrey, não sei o que mais há para contar.