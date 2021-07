FMI/Georgieva: 140 países adotaram ações para elevar apoio a trabalhador informal

23/07/2021 | 11:10



A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou nesta sexta-feira que pelo menos 140 países implementaram medidas para expandir o apoio a trabalhadores que estão na economia informal durante a crise da covid-19. "A pandemia chamou atenção para pessoas excluídas", disse, em evento virtual promovido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Georgieva, que tem reforçado a defesa por uma política econômica inclusiva, explicou que o avanço da digitalização tem sido usado como um dos principais instrumentos de redução de disparidades. Como exemplo, ela citou a simplificação do processo de fornecimento de estímulos a trabalhadores por meio de plataformas digitais.

Apesar disso, a representante do FMI ainda enxerga desafios na entrega de apoio a trabalhadores informais. Na visão dela, para lidar com isso, os governos devem investir na educação, na inclusão financeira e em reformas no mercado de trabalho. "Informalidade torna as sociedades menos produtivas", comentou.