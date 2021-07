Após indiciamento, Nego do Borel teme perder passaporte e abre queixa contra Duda Reis, que rebate: Agressor tentando calar a vítima

23/07/2021 | 10:10



Nego do Borel foi indiciado pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra a ex-namorada Swellen Sauer e, através de um comunicado, declarou estar lidando com a situação com tranquilidade. Agora, de acordo com o jornal Extra, parece que a única preocupação do cantor para com a situação é ter seu passaporte apreendido.

Nego teria planos de morar permanentemente nos Estados Unidos, país onde já estava passando uma temporada. Com isso, Nego só teria retornado ao Brasil para comemorar seu aniversário de 29 anos de idade, celebrado no dia 10 de julho, e para tratar da locação da casa onde morava no Rio de Janeiro.

Diante das acusações, no entanto, ele parece com pressa em deixar o Brasil, como teria relatado uma fonte próxima ao artista:

Sua intenção era viajar o mais depressa possível de volta para o exterior, onde pretendia morar em definitivo. No momento, ele está tenso, correndo contra o tempo, com medo de não poder voltar.

O Extra também afirma que Nego do Borel pretende registrar uma ocorrência contra Swellen Sauer, tida como vítima no caso do indiciamento contra o cantor, alegando ser alvo de alegações mentirosas por parte da ex-namorada. De acordo com o veículo, a defesa do artista quer processar e desmentir a moça para tentar livrá-lo da acusação? Assim como está fazendo com Duda Reis.

Duda Reis é acusada de 31 crimes diferentes

De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, Nego do Borel entrou com uma queixa crime contra Duda Reis no dia 12 de julho, pedindo sua condenação por 31 crimes diferentes, como injúria, calúnia e difamação. No documento, ele afirma ter namorado a atriz durante três anos, e diz que, após o término, ela teria publicado uma série de vídeos nas redes sociais com o intuito de prejudicar sua imagem.

Já na noite da última quinta-feira, dia 22, Duda Reis decidiu se pronunciar através do Twitter sobre a situação, destacando que a atitude de Nego não passa de uma tentativa de silenciamento por parte de seu agressor.

A advogada de Duda Reis, Izabella Borges, também acabou se pronunciando sobre o caso nas redes sociais, ressaltando que a tentativa de impedir a vítima de violência doméstica de se manifestar publicamente constitui crime contra a liberdade de expressão:

- A verdade é que essa queixa-crime tenta transformar em ré uma vítima de violência doméstica em grave ofensa ao seu direito constitucional à liberdade de expressão. Na outra ocasião, quando ele tentou impedir que ela falasse a público, a Justiça reconheceu que a mulher em situação de violência doméstica tem o direito de falar, de se expressar, em especial quando os fatos que ela publica ou se manifesta publicamente são objetos de inquérito policial.

Nos comentários, Duda agradeceu o trabalho da profissional e ressaltou que não pretende se deixar abalar pela situação:

Sempre tentam nos calar! Mas eu escolho levantar minha voz e lutar por nossos direitos! Grata por ter o privilégio de ter você comigo e obrigada por defender toda essa causa com maestria! Agressores não passarão.