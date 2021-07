Cade aprova compra de Empiricus e Vítreo pelo BTG Pactual

23/07/2021 | 09:49



O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra da Empiricus e Vitreo Holding e de suas subsidiárias pelo BTG Pactual. A aprovação, sem restrições, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 23.

No fim de maio, o BTG anunciou a compra de 100% do Grupo Universa, conglomerado que reúne as empresas Empiricus, Vitreo, Money Times, Seu Dinheiro e Real Valor. Pela compra, o banco fará o pagamento de R$ 440 milhões à vista e R$ 250 milhões em units do BTG Pactual, ambos mediante a conclusão da transação. Adicionalmente, poderá haver o pagamento de valores financeiros no período de 4 anos, a depender do atingimento de metas operacionais e financeiras.

Em nota divulgada à imprensa, o banco destaca que com o negócio, o banco avança em sua consolidação como uma das principais instituições da indústria de investimentos de varejo no Brasil. A Universa, por sua vez, ganha musculatura para ampliar sua atuação junto ao investidor pessoa física, mantendo a independência editorial e de criação de produtos.