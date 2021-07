Vai acompanhar as Olimpíadas pelo celular? Veja as melhores opções

Marcella Blass

23/07/2021



Acontece hoje (23) a abertura oficial dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Ao todo, as Olimpíadas contarão com 33 modalidades esportivas e a participação de mais de 10 mil atletas. Para ajudar quem vai acompanhar a competição totalmente pelo smartphone, o 33Giga destaca as melhores opções online para ficar sempre atualizado. Confira!

Aplicativo Olimpíadas

Para quem deseja acompanha os Jogos Olímpicos em detalhes, o download do aplicativo Olimpíadas (para Android e iOS) é o ponto de partida. App oficial do evento, ele começa com uma pequena pesquisa sobre suas preferências, perguntando sobre os países que você torce e os esportes que deseja acompanhar. A partir daí, você pode definir receber notificações a respeito de medalhas, recordes e outras notícias relacionada às suas preferências.

Mas o aplicativo vai muito além, e funciona como uma grande central de informações dos Jogos Olímpicos. Você pode conferir o quadro de medalhas, o cronograma completo da competição (com dia, horário e status), notícias sobre o evento e muito mais.

Busca do Google

Procurar pelos termos “Olimpíadas” ou “Jogos Olímpicos” no Google vai te levar não só para as notícias mais recentes sobre o evento, mas para um cronograma bastante completo. Basta clicar no botão Programação e resultados para navegar por uma interface que permite acompanhar o cronograma da competição dia a dia – com a opção de refinar a busca apenas pelas participações de atletas brasileiros, por exemplo. Em outro botão, é possível conferir em tempo real a atualização do quadro de medalhas por Países e atletas.

Serviços de streaming

Por meio de acordo com o Comitê Olímpico Internacional (COI), a Globo transmite os jogos na TV aberta. Por isso, é possível assistir aos torneios pelo aplicativo do GloboPlay, streaming de vídeo do grupo. A mensalidade é de a partir de R$ 22,90, mas o sinal online da emissora está disponível gratuitamente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Acre, Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Paraná e muitos outros.

Quem tem contrato com TVs por assinatura como Vivo TV, Claro TV e SKY, pode assistir às transmissões do SporTV pelo site Canais Globo. O DirecTV GO, que reúne o conteúdo de diversos canais de televisão, também transmitirá os Jogos Olímpicos em sua plataforma. O usuário tem 7 dias para testar gratuitamente antes de começar a pagar a mensalidade de R$69,90.

Aplicativos de notícias

Muitos aplicativos de notícias criaram seções especiais para concentrar todo o conteúdo sobre os Jogos Olímpicos. O destaque fica para as plataformas Microsoft News e o SQUID. Se você não pode acompanhar as competições ao vivo, é possível se manter sempre atualizado sobre vitórias e derrotas por meio dessas plataformas. Utilizar os apps também é legal para trazer as notícias das Olimpíadas para a sua rotina diária de leitura.