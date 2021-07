nPerf: teste mostra a internet móvel mais rápida do Brasil

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



23/07/2021 | 09:18



Parceiro do 33Giga, a nPerf – aferidora de velocidade de conexões – divulgou um teste que mostra os melhores serviços de internet móvel do Brasil entre 2020 e o início de 2021. Foram analisadas as operadoras Claro, Oi, TIM e Vivo.

De acordo com a plataforma, sobre os melhores serviços de internet móvel do Brasil, a Claro está no topo do ranking com melhor resultado geral. A TIM se destaca por ter, em média, a melhor taxa de ligação 4G no primeiro semestre de 2021.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O desempenho de todas as operadoras caiu consideravelmente durante o primeiro semestre de 2020 devido ao confinamento da população. Portanto, ainda não alcançou totalmente o nível anterior a este evento. A ideia é, no final de 2021, realizar novo estudo sobre o assunto.

Ranking

Melhores serviços de internet móvel do Brasil: resultado geral

Download e latência

Para ver o estudo completo, acesse o relatório Barômetro da internet móvel, no site da nPerf. Para medir a velocidade da sua internet, utilize o nosso medidor: https://33giga.com.br/teste-de-velocidade.