Crash Bandicoot ganha pacote promocional com 50% de desconto nos consoles

Marcella Blass

Do 33Giga



23/07/2021 | 08:18



Para comemorar os 25 anos de Crash Bandicoot, a Activision Blizzard anunicou dois pacotes digitais de promoções para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. A novidade vai contar com relaçamentos de aventuras clássicas e o título mais recente a preços especiais.

O pacote principal, chamado de CRASHversary, inclui a coleção clássica Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – composta pelos três primeiros títulos –, o jogo de corrida Crash Team Racing: Nitro-Fueled e o mais recente Crash Bandicoot 4: It´s About Time.

Entretanto, para quem desejar ficar apenas na saga clássica, há a opção do pacote Quadrilogia Crash Bandicoot. Eles traz Crash Bandicoot N.Sane Trilogy e Crash Bandicoot 4: It´s About Time – os quatro títulos principais da aventura do marsupial.

Para o CRASHversary, o desconto chega a 50%. Já a Quadrilogia tem redução de 40% no preço original. As promoções já estão disponíveis nas lojas digitais dos consoles até dia 5 de agosto.

A empresa de jogos eletrônicos divulgou, ainda, um vídeo comemorativo (em inglês) bem divertido para relembrar toda a história e a saga do personagem ao longo dos quatro títulos. Veja só: