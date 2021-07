Reino Unido: vendas no varejo sobem 0,5% em junho ante maio

23/07/2021 | 07:18



As vendas no varejo do Reino Unido subiram 0,5% em junho ante maio, segundo dados publicados nesta sexta-feira pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês). A leitura surpreendeu analistas consultados pelo Wall Street Journal, que esperavam recuo de 0,6%. Na comparação anual, o indicador de junho mostrou salto de 9,7%, ante expectativa de 9,0%. (Com informações da Dow Jones Newswires).