Netflix aumenta preço de todos os planos de assinatura no Brasil

Marcella Blass

Do 33Giga



23/07/2021 | 07:18



A Netflix anunciou que os três planos de assinatura do serviço de streaming no Brasil ficarão mais caros. O aumento dos preços é de mais de 20%, o que faz com que o pacote Premium, por exemplo, passe a ter mensalidade de R$ 55,90.

Os novos valores das assinaturas serão os seguintes:

– Básico (uma tela): R$ 25,90

– Padrão (duas telas e vídeo Full HD): R$ 39,90

– Premium (4 telas e vídeo em ultra HD): R$ 55,90

Nos próximos dias, os clientes atuais devem receber um comunicado por e-mail a respeito do aumento dos preços e terão um período de 30 dias para decidir manter, trocar ou cancelar o serviço – a nova cobrança será feita a partir da fatura seguinte. Para novos assinantes da Netflix, a atualização nos valores das mensalidades já está valendo.