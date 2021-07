Alta imobiliária

Do Diário do Grande ABC



Uma circulada rápida pelas principais vias do Grande ABC é suficiente para comprovar na prática o inteiro teor de reportagem publicada nesta edição do Diário, a de que o mercado imobiliário está extremamente aquecido. São muitos os canteiros de obras residenciais espalhados pelas sete cidades. Não é para menos. Dados da ABecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) mostram que instituições bancárias emprestaram R$ 97 bilhões para esta finalidade no primeiro semestre deste ano, valor 124% maior que o registrado no mesmo período de 2020, de R$ 43,4 bilhões.



Algumas características regionais explicam o volume de lançamentos imobiliários em alta. Recente estudo realizado por empresa do setor mostrou que, durante a pandemia, o processo de migração de pessoas que moravam na Capital para o Grande ABC se acentuou. Como as empresas optaram pelo home-office, evitando o deslocamento para os escritórios, muitas pessoas decidiram morar fora de São Paulo, em movimento que beneficiou as sete cidades, especialmente Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá.



O perfil dos imóveis comercializados também mudou por causa da pandemia, o que obrigou as construtoras a investirem em mais lançamentos nos sete municípios. A venda de studios, apartamentos com cômodos integrados de até 23 m², muito comuns até então, foi substituída pela de espaços maiores, mais apropriados a moradores que passam mais tempo em casa, que usam também para o trabalho.



E a região poderia se beneficiar ainda mais desta onda se os processos de licenciamento municipais para empreendimentos de construção civil fossem menos burocráticos. Executivos de construtoras reclamam da dificuldade que enfrentam ao tentar registrar seus projetos nas prefeituras da região. Dizem que há demora demais e informatização de menos. E a agilidade, neste mercado, é essencial para o sucesso e a rentabilidade do negócio. Eis um bom desafio para os gestores municipais.