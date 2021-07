Com 2 milhões de vacinas, região tem 70% dos adultos com 1ª dose

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



23/07/2021 | 07:00



O Grande ABC alcançou ontem marcas importantes na campanha de vacinação contra a Covid. Com mais 27.779 doses aplicadas, a região chegou a 2 milhões de fármacos ministrados quando somadas a primeira e a segunda doses desde a aplicação inicial, em 19 de janeiro. Além disso, as sete cidades, juntas, chegaram a 71,2% do público com 18 anos ou mais imunizado e 25% do mesmo grupo com o esquema vacinal completo.

Os números significam que de cada dez adultos que moram na região, sete já iniciaram o esquema vacinal e de cada quatro um já tem a segunda dose garantida. Os especialista, no entanto, consideram a pandemia sob controle quando pelo menos 70% da população receber as duas doses, número ainda distante da realidade do Grande ABC.

A cidade com a campanha mais avançada na região é Santo André, que já imunizou 79,1% dos munícipes com 18 anos ou mais com a primeira dose e 26,6%, com a segunda. Em relação à população em geral, 60,7% dos andreenses já iniciaram o esquema vacinal, enquanto que 20,4% estão totalmente protegidos. A pior situação da região é vivenciada em Rio Grande da Serra, que vacinou até agora 58,2% dos adultos com a primeira dose e 15,1%, com a segunda. No geral, 40,4% dos moradores da cidade estão protegidos com a dose inicial contra a Covid, enquanto 10,5% estão com o esquema vacinal completo – veja o ranking das cidades do Grande ABC no Vacinômetro, localizado no alto da página.

A marca de 2 milhões de vacinas foi comemorada pelo prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Paulo Serra (PSDB). “Temos que celebrar, são fases que vamos vencendo. Esse número de 70% da primeira dose na região, segundo os epidemiologistas, traz uma certa proteção coletiva, apesar de que, um passo à frente vamos dar quanto tivermos 70% dos moradores com as duas doses da vacina”, comentou o tucano.

O avanço da vacinação tem feito despencar o número de pacientes internados no Grande ABC. Ontem, de acordo com dados da SP Covid Info Tracker, plataforma gerida por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista), da USP (Universidade de São Paulo) e do Cemeai (Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria), que leva em consideração dados da pandemia disponibilizados pelo governo do Estado por meio da Fundação Seade, eram 953 pessoas internadas, sendo 529 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 424 em enfermaria, menor número desde 22 de novembro, quando eram 950 acamados, sendo 360 em vagas de emergência e 590 nas de enfermaria.

“Os números da internação mostram com muita clareza que a vacina protege contra a Covid, que é a saída para essas crises econômica e sanitária que a gente vive há um ano e meio. Esse avanço da vacinação materializa o esforço das cidades, por meio do Consórcio, para aplicar a vacina de forma rápida e eficiente, mostra a importância das políticas públicas regionais e do diálogo”, comentou Paulo Serra.

O prefeito andreense já vislumbra um passo à frente na luta contra a Covid. “Com esse ritmo de vacinação, no fim de agosto, início de setembro vamos estar com a primeira dose aplicada em todos os adultos de Santo André, será etapa importante. Mas vencer de vez, deixar de usar máscara, só com 70% das pessoas com duas doses, acredito que mais perto do fim do ano”, finalizou o tucano.