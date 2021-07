Jô, do Corinthians, é atacado por torcedores na saída de evento em São Paulo

22/07/2021 | 19:34



O atacante Jô, do Corinthians, foi surpreendido na noite de quarta-feira quando saía do evento da marca de roupas a qual é proprietário, em São Paulo. O jogador estava junto da esposa quando torcedores apedrejaram o carro. Ninguém se machucou.

Por meio de uma rede social, o atacante desabafou nesta quinta-feira: "Ontem à noite passei por uma situação inadmissível. Estava no meu carro com minha esposa quando tive meu carro apedrejado. O ocorrido na saída do evento foi lamentável".

Tudo aconteceu por volta das 23 horas. Segundo o atleta, ele e a mulher estavam na Convenção de Vendas do Verão 2022 de uma marca de roupas. O evento está acontecendo desde a última segunda-feira e ambos marcaram presença todos os dias. "Somos proprietários e estávamos participando de um evento da empresa", explicou o jogador.

Apesar do ocorrido, Jô informou na publicação que "felizmente ninguém se feriu, mas minha esposa está abalada com o ocorrido e com medo de nossa família ser atacada novamente". Ao fim da postagem no Instagram, ele fez questão de dizer que "cobrança de torcida não deve ser feita dessa maneira".

Os baixos resultados apresentados pelo Corinthians e o descontentamento com o alguns atletas têm irritado a torcida e feito com que eles cobrassem a diretoria. Na última quarta-feira, torcedores de organizadas foram ao CT do time pedindo por mudanças. O presidente Duílio Monteiro Alves prometeu a chegada de mais reforços de peso.