Regina Maura deixa Secretaria de Saúde em São Caetano

Fábio Martins

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/07/2021 | 19:11



O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), confirmou que Regina Maura Zetone não será mais secretária de Saúde. Ela será substituída por, a princípio, Danilo Sigolo Roberto, atual coordenador do departamento de vigilância sanitária do município, conforme antecipou o Diário na edição desta quinta-feira (22).

Regina estava na função desde o dia 1º de janeiro de 2017, a convite do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), que iniciava ali seu terceiro mandato. Foram, portanto, cinco anos e sete meses na função, sendo quase um ano e meio liderando a pasta durante a pandemia de Covid-19.

Segundo Tite, Regina deve ficar em função de planejamento com trânsito em todas as pastas da administração. Ela exerceu trabalho semelhante no segundo mandato de Auricchio (2009-2012), como assessora especial, posto que a potencializou para ser candidata ao Palácio da Cerâmica em 2012 – ela foi superada na eleição por Paulo Pinheiro (DEM), que havia rompido com o grupo auricchista para concorrer ao Paço.

"É plano que tenho defendido com ela há bastante tempo. A Regina é secretária de Saúde, talvez, mais longeva do Estado. Ela desempenhou papel fundamental no combate à pandemia e também na minha chegada ao Paço. Grande parte do sucesso, se assim considerar, do meu período à frente do governo, principalmente na ocasião da segunda onda e início da vacinação, devo 100% a ela", disse Tite. "Por ela estar há tanto tempo (no posto), ela teria que ter perspectiva diferente. Intenção é que ela venha para cá, trabalhar comigo aqui neste prédio. Já tem até sala reservada para ela (a sede da Prefeitura fica na Avenida Fernando Simonsen, no bairro São José; a pasta de Saúde está na Rua Prudente de Morais, bairro Santa Paula)”, comentou. “Ideia é que ela venha me ajudar mais na coordenação de ações do governo. Forma que tenho também de aliviar a carga de trabalho, mas fazer com que não tenhamos que abrir mão de toda a sua expertise, know how em administração de saúde pública e na área de ações sociais. Tenho feito trabalho de convencimento para trazê-la para cá, ficarmos mais próximos.”

O martelo sobre as mudanças foi batido nesta quinta-feira, em conversa entre Tite e Regina. Ela voltaria de férias, mas terá período de recesso esticado por mais 30 dias, já que solicitou uma licença prêmio a qual tinha direito. Ao retornar do descanso, irá iniciar a nova atribuição na gestão de São Caetano.

O Diário apurou que a alteração na Secretaria de Saúde não traz conotação eleitoral – o nome de Regina, filiada ao PSDB, foi cogitada para compor a chapa governista em caso de nova eleição, uma vez que Auricchio, o mais bem votado do pleito do ano passado, teve seus votos anulados por condenação eleitoral; ele recorre no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que ainda não deu prazo para analisar o pedido.

Regina foi a aposta de Auricchio em 2012 e concorreu à Prefeitura de São Caetano pelo PTB como ampla favorita. A despeito de centralizar a maioria dos partidos políticos em torno de seu projeto eleitoral, ela perdeu para Pinheiro – 63,3% a 34,8%. Pessoas próximas dela garantem que a experiência para a tucana foi traumática e que ela não quer mais disputar cargos eletivos.