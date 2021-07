Os melhores lugares para passar a lua de mel no Brasil e no mundo

Redação

Do Rota de Férias



22/07/2021 | 16:56



Definir quais são os melhores lugares para passar a lua de mel não é tarefa fácil. Isso porque, na hora de tomar a decisão, muitos fatores devem ser levados em consideração, Entre eles, é claro, o perfil dos noivos e os passeios que eles gostariam de fazer juntos nesse período tão especial.

De quebra, é fundamental aliar tudo isso com o orçamento disponível para a viagem, a fim de não ter surpresas desagradáveis logo no início da nova fase da vida. A boa notícia é que, com um pouco de planejamento, é possível encontrar destinos perfeitos para diferentes tipos de públicos tanto no Brasil quanto ao redor do mundo.

Melhores lugares para passar a lua de mel ao redor do mundo

Divulgação Hotel Four Seasons, nas Maldivas

Destinos com mar azul, como Curaçao, ao sul do Caribe, e Ilhas Maurício e Ilhas Maldivas, no Oceano Índico, são perfeitos para casais. Mais do que o mar cristalino, todos eles contam com lindos resorts e praias isoladas para quem está em busca de férias do sonhos. Curaçao, mais próxima, é mais em conta e está fora da rota dos furacões. Os outros dois destinos são mais caros, especialmente Maldivas, dona de alguns dos resorts mais exclusivos do planeta.

Se o foco é praias incríveis, vale apena ficar de olho também na fascinante Polinésia Francesa. Afinal, o arquipélago, situado ao sul do Pacífico, contempla alguns dos melhores lugares para passar a lua de mel do planeta, como Bora Bora, Tetiaroa e Moorea. É uma ilha mais espetacular que a outra, muitas delas com os famosos hotéis com bangalôs sobre as águas.

Outra dica de ouro são as belíssimas ilhas da Grécia. O roteiro pode incluir a romântica Santorini, marcada pelas igrejas e casinhas brancas e azuis que cercam a caldeira de um vulcão.

Divulgação A romântica Viena, na Áustria

Para quem gosta de ares mais urbanos, cidades europeias como Paris (França), Viena (Áustria) e Roma (Itália) nunca saem de moda quando o assunto é lua de mel. Charmosas, todas elas oferecem passeios inesquecíveis e conquistam os casais apaixonados.

Para variar o roteiro, considere incluir na lista lugares menos procurados, mais igualmente incríveis, como a singela Rota Romântica, na Alemanha, e as cidades encantadoras do norte da Espanha, com destaque para Santiago de Compostela.

Melhores lugares para passar a lua de mel na América do Sul

Divulgação Valle Nevado, no Chile

Os brasileiros que buscam pelos melhores lugares para passar a lua de mel perto de casa, mas ainda assim no fora do país, encontram ótimas opções na América do Sul. Muitas delas, inclusive, têm preços bem convidativos. A lista inclui Buenos Aires, na Argentina, Punta Del Este, no Uruguai e, no inverno, as estações de esqui do Valle Nevado, no Chile.

Melhores lugares para passar a lua de mel no Brasil

O Brasil também tem destinos dos sonhos para passar a lua de mel. O arquipélago de Fernando de Noronha (PE) é um dos lugares mais queridinhos, mas os preços por lá costumam ser altos. Uma vez na região, não deixe de conhecer a Praia do Sancho, uma das mais lindas do mundo.

Ainda no Nordeste, não deixe de espiar as faixas de areia da Rota Ecológica, em Alagoas, onde a grande estrela é São Miguel dos Milagres. Outras boas opções são Jericoacoara, no Ceará, com hotéis fantásticos, e Itacaré, na Bahia, onde fica o deslumbrante Txai Resort, que oferece diárias cortesia em caso de chuva.

Já no sul, a sempre divertida Gramado (RS) é uma boa pedida para quem busca por um clima de Europa no Brasil. Ali, dá para curtir a viagem na companhia de ótimas taças de vinho e receitas de fondue, além de chocolates quentes dos sonhos. A cidade abriga o melhor hotel do mundo na atualidade, o charmoso Colline de France, e também o imponente castelo Saint Andrews, ambos perfeitos para lua de mel.

Divulgação Hotel Colline de France, em Gramado, o melhor do mundo

O melhor de tudo é que, de Gramado, dá para esticar o passeio até a vizinha Canela, um dos tesouros da Serra Gaúcha. Ou, ainda, até o Vale dos Vinhedos, onde é possível fazer tours para provar ótimos vinhos e até passar algumas noites em hotéis diferentes.

Lugares para passar a lua de mel em São Paulo

Divulgação Resort Casa Grande Hotel

Para quem mora em São Paulo, há ótimos resorts para passar a lua de mel nos arredores. Um dos mais indicados é o Casa Grande Hotel, perfeito para quem quer praia, luxo e sofisticação pertinho da capital. O tradicional empreendimento do Guarujá conta com ótimos restaurantes, com destaque para o badalado Thai, com gastronomia típica da Tailândia e do sudeste asiático.

Ainda no litoral, dá para aproveitar a lua de mel em destinos especiais do litoral norte do estado, como Ilhabela. No interior, por sua vez, Campos do Jordão é sempre uma boa pedida para os pombinhos que pretendem casar no inverno e não têm tempo para passar a lua de mel em lugares mais afastados, sobretudo fora do país.

Lugares para passar a lua de mel no Rio de Janeiro

Divulgação O luxuoso hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro

Romântica por natureza, a capital do Rio de Janeiro é um prato cheio para os casais em lua de mel. Recheada de atrações e belezas naturais, a cidade conta com ótimos hotéis, incluindo o famoso e clássico Belmond Copacabana Palace. Passar alguns dias por lá depois do casamento é um clássico.

No litoral do estado, há boas opções de hotéis em Búzios, Paraty e Arraial do Cabo. Os fãs de história, pro sua vez, encontram boas paisagens na sempre romântica Petrópolis, mais um entre os melhores lugares para passar a lua de mel do Brasil.