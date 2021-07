EUA anunciam sanções contra Brigada do Ministério do Interior e general de Cuba

22/07/2021 | 16:27



O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informa em comunicado nesta quinta-feira, 22, que acrescentou em uma lista de alvo de sanções a Brigada Especial Nacional do Ministério do Interior de Cuba e também o general Álvaro López Miera. O militar é o atual ministro das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba.

Nos últimos dias, o governo do presidente Joe Biden tem criticado, em entrevistas coletivas, o comportamento do governo frente a protestos recentes na ilha, como o corte da internet por alguns dias pelo regime de Havana para conter o quadro.