Luciano Huck assume Domingão a partir de setembro e Fernanda Gentil ganha nova atração

22/07/2021 | 16:10



Ô louco, meu. Por essa você já esperava? A TV Globo não perdeu tempo e anunciou nesta quinta-feira, dia 22, que Luciano Huck vai assumir as tardes de domingo a partir do dia 5 de setembro. A emissora decidiu estrear uma nova programação, com atrações inéditas e novos apresentadores no comando de programas consagrados.

No dia 29 de agosto, Tiago Leifert vai se despedir das tardes de domingo com a grande final do Super Dança dos Famosos. No dia 05 de setembro, Luciano Huck assumirá o Domingão, em um formato que vai misturar quadros de sucesso com grandes histórias até dezembro. Em janeiro, Huck estreará a temporada 2022 do Domingão com muitas novidades, diz o comunicado oficial.

Mas e o Caldeirão? Segundo a emissora, ele continuará no ar e terá um novo apresentador no dia 4 de setembro.

O nome está sendo definido para comandar a atração até o fim do ano, disse.

Em outubro, ainda sem data prevista, a grade sofrerá outra mudança com a chegada da nova atração de Fernanda Gentil. No dia 28 de agosto, a jornalista encerrará a sua participação no Se Joga para se dedicar à apresentação de um novo game show - que será exibido aos domingos, antes do futebol.