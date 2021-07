G20: países devem recuperar solos degradados e ter gestão sustentável da água

22/07/2021 | 15:50



O G20 divulgou comunicado nesta quinta-feira, 22, após reunião de ministros do Meio Ambiente do bloco. Na nota, o G20 enfatiza sua defesa da biodiversidade, do uso eficiente dos recursos naturais e de uma economia circular, bem como de finanças sustentáveis, como por exemplo no financiamento da proteção de ecossistemas.

O G20 defende que os países promovam medidas para recuperar solos degradados, em linha com as metas da Agenda 2030. Também afirma que é preciso haver uma gestão sustentável da água, com acesso a água potável de modo igualitário, bem como argumenta pelo reforço na proteção a mares e oceanos.

Sobre a economia circular, diz que ela é defendida para reforçar a cooperação multilateral, reduzir a pegada ambiental e se garantir a sustentabilidade de modelos de produção e de consumo. Na questão das finanças sustentáveis, o G20 afirma que é preciso haver foco nas necessidades de financiamento específicas para a proteção e a restauração de ecossistemas, como contribuição para o trabalho do grupo sobre o formato futuro do sistema financeiro global.