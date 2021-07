Na Grécia, ex-marido de Marina Ruy Barbosa é visto com modelos russas

22/07/2021 | 15:10



A fila andou? Na última quarta-feira, dia 21, Alexandre Negrão agitou a web ao usar as redes sociais para compartilhar um clique de suas férias na Grécia. O ex-marido de Marina Ruy Barbosa postou uma foto na ilha de Mykonos, em que aparece curtindo a piscina do local que está hospedado, e recebeu diversas cantadas dos seguidores.

Moreno mais lindo do Brasil, escreveu uma fã.

No entanto, o que atiçou a curiosidade da galera foi com quem Alexandre viajou, já que ele e a atriz terminaram o casamento em janeiro. De acordo com o EXTRA, há cerca de um mês, o piloto havia seguido diversas modelas russas no Instagram e, ao que parece, algumas delas estão na viagem. Durante uma festinha em alto mar, Malgosia Guzowska chegou até a mostrar o ex de Marina dançando em um restaurante - bem à vontade. Ui!

Vale lembra que a atriz também seguiu em frente e se encontra em outro relacionamento - com o debutado federal Guilherme Mussi.