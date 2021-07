Após vexame no Globo de Ouro, Megan Fox decide parar de beber

22/07/2021 | 15:10



Megan Fox acabou dando uma entrevista para o Who What Wear e acabou revelando que simplesmente parou de beber depois do vexame que passou durante o Globo de Ouro de 2009.

- Eu estava sentada em uma mesa com Blake Lively e os três Jonas Brothers. No Globo de Ouro, eles sempre colocam aquelas garrafas gigantes de champanhe na mesa e eu bebi várias taças. Agora, eu não bebo e é por isso. Eu fui hostil e disse um monte de m***a que não deveria ter dito no tapete vermelho depois disso.

A atriz então foi questionada para saber se lembrava de alguma fala ou frase dita naquele dia, e claro, negou.

- Eu não me lembro o motivo, mas eu sei que fiz. Você pode procurar.

Na época, a TMZ publicou alguns comentários feitos por Megan Fox e em um determinado momento ela se diz acreditar ser um homem e em outro ela declara que é uma pessoa insegura. Além disso, o portal ainda revelou que ela elogiou os seios de Salma Hayek e mandou algumas indiretas para o então namorado, Brian Austin Green, que não a acompanhou na premiação.