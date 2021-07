Hyundai revela primeiros detalhes do Creta 2022

Do Diário do Grande ABC



22/07/2021 | 15:03



A Hyundai Motors começou a exibir nesta quinta-feira (22), em suas redes sociais, detalhes do Creta 2022. O SUV, produzido em Piracicaba, no Interior de São Paulo, será completamente repaginado e, pelo que foi possível ver no vídeo, ganhará formas mais arredondadas.



A marca não confirma a data de lançamento, mas especula-se que o modelo será lançado em setembro. Atualmente, o Creta é disponibilizado em versões com motor 1.6 e 2.0. A nova geração deverá ganhar um propulsor 1.0 turbo.



O vídeo, de cerca de um minuto, reforça os recursos de conectividade e tecnologia embarcada no veículo, dentre eles a adoção de um aplicativo para celular que permite acionar várias funções remotamente, o Hyundai Bluelink.







O primeiro vídeo revela o formato das luzes diurnas em LED e dos faróis Full LED, além de mostrar um pouco da nova silhueta do carro. Exibe ainda a central multimídia blueNAV com tela da categoria, de 10.25 polegadas



Também dá para ver que finalmente a alavanca do freio de estacionamento será trocada por um botão, como já existe em concorrentes como o Renegade, por exemplo.



O painel digital colorido de 7 polegadas, borboletas para troca de marcha no volante multifuncional com design esportivo e ergonômico e, finalmente, câmera para monitoramento de ponto cego, que amplia o campo de visão do condutor e aumenta a segurança nas mudanças de faixa também aparecem nas imagens.



Já era tempo de o Creta se modernizar. O modelo da Hyundai foi apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo em 2016 e nestes cinco anos mudou muito pouco.



A montadora coreana promete mais detalhes do Creta 2022 nos próximos dias.