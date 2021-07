Marcelo nomeia Helcio para chefia de Gabinete em Mauá

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/07/2021 | 14:31



O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), promoveu mudanças no primeiro escalão. A principal delas foi a de transferir à chefia de gabinete o ex-deputado e ex-vice-prefeito Helcio Silva (PT), que desde o início da administração está como secretário de Transportes e de Trânsito e Sistema Viário.

As alterações foram confirmadas pelo petista nesta quinta-feira (22). Helcio será substituído por Reinaldo Soares de Araújo (atual secretário adjunto de Serviços Urbanos) e entrará no lugar de Maria Emerich Ferraz, que deve ser indicada pelo Paço para a ouvidoria municipal – neste caso, seu nome precisará passar por crivo de associações e entidades da cidade e, depois, por aval da Câmara.

“A Emerich veio para ajudar a organizar o gabinete no começo. Ela foi minha chefe de gabinete quando eu presidi a Câmara, uma pessoa competente. Ela tem um olhar mais voltado à população, de ouvir o povo, saber como está a cidade. Ela agora vai executar outra tarefa”, discorreu Marcelo.

Helcio é padrinho político de Marcelo no PT e ambos sempre tiveram relação de proximidade. A chegada de Helcio para o posto estratégico é justamente para afinar a relação do governo com a classe polícia do município, em auxílio ao trabalho atualmente executado pelo secretário de Governo, Leandro Dias (PT), filho do ex-prefeito Oswaldo Dias (PT).

“O Helcio organizou a Secretaria de Mobilidade Urbana (a pasta será criada a partir da reforma administrativa que está em fase final de desenho dentro do Paço). Cumpriu essa tarefa e agora vai nos ajudar com esse perfil mais político que ele tem. Vem para nos ajudar nesse sentido”, comentou o prefeito. Helcio foi vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito e deputado federal.

Reinaldo Soares será secretário de Mobilidade Urbana até pela relação que tem com Marcelo – foi assessor parlamentar do petista nos mandatos como vereador. Ele estava como número dois na pasta de Serviços Urbanos, comandada por Fernando Rubinelli (PTB).

AJUSTES

As alterações no primeiro escalão coincidem com o momento de proximidade do governo com o Legislativo. No início, Marcelo enfrentou dificuldades com a casa, perdeu votações importantes – como a da presidência da casa, hoje nas mãos de Zé Carlos Nova Era (PL) –, mas, aos poucos, foi afinando o diálogo.

O governo pretende aproveitar o período de calmaria para encaminhar à votação alguns projetos que corriam risco de ficar travados, como a reforma administrativa. A ideia é a de endereçar a proposta de reestruturação no começo de agosto, com o retorno dos trabalhos legislativos.