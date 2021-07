Estação Cultura, em São Caetano, terá encontro musical ao ar livre na sexta-feira

Da Redação



22/07/2021 | 13:23



A Estação Cultura será palco do encontro “Música na Estação”, nessa sexta-feira às 20h. O evento, ao vivo, será ao ar livre para os amantes dos clássicos da Música Popular Brasileira que encantam gerações. A atividade inaugura o calendário de festejos em comemoração aos 144 anos de São Caetano.

A apresentação terá Ivany Barretto (voz), Robertinho Carvalho (baixo elétrico), Gabriel Taboni (bateria), Cláudio Campos (violão) e o maestro Ogair Júnior ao piano e na direção musical. No repertório, faixas inesquecíveis, como "Sangrando", de Gonzaguinha, e “As Rosas não Falam”, de Cartola, com arranjos desenvolvidos especialmente para a ocasião.

Com aproximadamente 1 hora de duração, o evento é livre para toda a família e tem entrada franca. O público deve levar 1 kg de alimento não perecível. A arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade do município. É a primeira ação cultural com presença de público realizada pela Prefeitura de São Caetano, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), desde o início da pandemia da Covid-19, em março de 2020.

Os artistas se apresentam em uma área externa de aproximadamente de 1.200 m2, com limitação de público a 25% de ocupação do espaço. Serão disponibilizadas cerca de 200 cadeiras em frente ao palco, com distanciamento de 1,5 m entre os assentos. Para ter acesso, o público deverá obrigatoriamente usar máscara e passar por aferição de temperatura. Será disponibilizado display de álcool em gel na entrada.

O espaço terá também a exposição dos trabalhos dos alunos da oficina de Pintura em Tela, realizada semanalmente no local. As telas, ainda em processo de composição, são da turma do professor Raul Alfredo Duran.