Barack Obama e Bruce Springsteen lançam livro conjunto em outubro

22/07/2021 | 13:12



Há um novo capítulo na amizade entre Barack e 'The Boss'. Renegados: Born in the USA é uma edição encadernada do popular podcast Renegades com conversas sobre tudo, desde fama a carros e o próprio país entre o ex-presidente Barack Obama e Bruce Springsteen.

A Penguin Random House e a empresa Higher Ground de Obama anunciaram na quinta-feira que Renegades será lançado em 26 de outubro, inclusive no Brasil, pela Companhia das Letras. O livro incluirá fotografias raras, letras manuscritas de Springsteen e discursos de Obama com anotações.

"Ao longo dos anos, o que descobrimos é que temos uma sensibilidade compartilhada", disse Obama em um comunicado. "Sobre trabalho, família e os Estados Unidos. À nossa maneira, Bruce e eu temos trilhado caminhos paralelos tentando entender este país que tanto nos deu, tentando narrar as histórias de sua gente e procurando uma forma de conectar nossa própria busca de sentido, significado, verdade e comunidade com a história mais ampla do país."

Em uma introdução para o livro, Springsteen escreveu que ele e Obama levantaram sérias questões sobre o "destino do país, a fortuna de seus cidadãos e as forças destrutivas, feias e corruptas que tentavam derrubar tudo."

"Este é um momento para refletir com atenção sobre quem queremos ser e que tipo de país deixaremos para nossos filhos", escreveu Springsteen que, em 2016, recebeu a Medalha da Liberdade das mãos de Obama. "Vamos deixar escapar o melhor de nós ou nos voltaremos unidos para enfrentar a situação? Neste livro, o leitor não vai encontrar respostas para essas perguntas, mas encontrará duas pessoas dando o máximo de si para que façamos perguntas melhores." (FONTE: ASSOCIATED PRESS)