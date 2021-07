US$ 10 mil: concurso premia quem criar melhor jogo

Da Redação

Do 33Giga



22/07/2021 | 13:18



O browser Opera GX, desenvolvido especificamente para gamers, anunciou hoje (22) um desafio . Trata-se do Opera GX Game Jam 2021 – trata-se de uma premiação a quem desenvolver o jogo offline no navegador.

“Quando a internet cai, alguns navegadores nos dão nos nervos com dinossauros ou jogos de navegação que apenas lembram os jogadores de que, sem a internet, estamos de volta à idade da pedra e não podemos navegar na web” , diz Maciej Kocemba, diretor de produto da Opera GX. Criamos o GX Game Jam 2021 para convocar todos os artistas e jogadores criativos para tornar a experiência offline divertida.”

A competição GX Game Jam 2021 premiará os três melhores artistas – eles ganharão, em dinheiro, US$ 3 mil, US$ 7 mil e US$ 10 mil. O jogo vencedor será o primeiro game offline no Opera GX.

GX Game Jam 2021: parcerias

O GX Game Jam 2021 é realizado com GameMaker Studio 2 – motor de desenvolvimento de jogos 2D. A premiação também tem a colaboração da Game Jolt, uma das maiores comunidades de jogos e as pessoas que os criam e jogam.

O melhor jogo receberá suporte de desenvolvimento especializado da equipe do GameMaker Studio antes de ser lançado no navegador Opera GX para desktop. Depois de concluído, ele também será promovido por meio do GX Corner do navegador e nas contas sociais do Opera GX, GameMaker Studio 2 e Game Jolt.

O Opera GX Game Jam 2021 estará aberto para inscrições a partir do dia 29 de julho, quando será divulgado o tema do evento.

O júri de especialistas inclui:

Maciej Kocemba (Diretor de Produto Opera GX)

Russel Kay (CTO do GameMaker Studio)

Yaprak DeCarmine (Cofundador e CEO da Game Jolt)

E os criadores de jogos GameMaker:

Johan Vinet (Canari Games – LUNARK)

David Galindo (AKA chubigans – Cook, Serve Delicious!)

dietzribi (Toodee and Topdee)

Artistas e criadores de jogos podem registrar seus interesses, receber uma licença gratuita do GameMaker Studio 2 durante a jam. É possível ler os termos e condições visitando no link oficial do evento.