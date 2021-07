Tiago Abravanel revela que não é sempre que ele acorda bem com o espelho

22/07/2021 | 13:10



Durante o programa Saia Justa, da GNT, na noite da última quarta-feira, dia 21, Tiago Abravanel acabou mostrando que é bem gente como a gente, e que nem sempre acorda bem com o espelho e que acredita que o processo de aceitação é muito mais sobre se aceitar do que aceitar de fato o seu próprio corpo.

- Tem dias que a gente acorda e não quer olhar no espelho, porque eu acho que aceitar o corpo tem mais a ver com se aceitar do que o com o corpo em si. Às vezes eu quero vestir uma roupa e não me serve e eu não vejo problema nisso, mas se eu quero poder caber naquela roupa, ai é uma questão. Então eu acho que isso tem mais a ver com o nosso estado de espírito do que com o físico em si.

Ainda durante o programa, Tiago revelou uma situação bem desagradável que passou durante um vôo que ao pedir para que uma senhora levantasse a cadeira para que seu marido passasse, o ator ouviu da mulher que a pessoa ao invés de emagrecer, vem incomodar a vida dos outros. Ele, claro, não deixou barato e respondeu:

- Como é que é minha senhora? Você vai me desculpar, mas eu sou gordo, ou se eu estou gordo, ou se eu quiser ser gordo, o problema é meu e de mais ninguém. A senhora não nada a ver com a minha vida para dizer como eu tenho que ser ou deixar de ser.