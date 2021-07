Lituânia cria “portal” para cidade da Polônia

Redação

Desde o final de maio, quem passa pela região de Estação de Trem de Vilnius, na Lituânia, dá de cara com um objeto que remete aos filmes de ficção científica. O item funciona como um “portal” e permite que qualquer um que o utilize faça contato em tempo real com os habitantes de Lublin, cidade da Polônia – que também instalou um equipamento semelhante em sua praça central.

“Portal” conecta Lituânia com cidade da Polônia

Desenvolvido ao longo de cinco anos, o “portal” utiliza uma tela enorme, câmeras e internet para conectar as pessoas das duas cidades. Além de aproximar as populações e suas culturas, o projeto ajuda a minimizar os impactos causados pela pandemia e as restrições de turismo na Europa.

“A humanidade está enfrentando muitos desafios potencialmente mortais, como polarização social, mudança climática e questões econômicas. No entanto, se olharmos de perto, não é a falta de cientistas, ativistas, líderes, conhecimento ou tecnologia brilhantes que estão causando esses desafios. É tribalismo, falta de empatia e uma percepção estreita do mundo, que muitas vezes se limita às nossas fronteiras nacionais”, disse Benediktas Gylys, presidente da Fundação Benediktas Gylys e criador da iniciativa, ao Go Vilnius, escritório de turismo da cidade lituana. “É por isso que decidimos dar vida a essa ideia. É uma ponte que une e uma oportunidade para superar preconceitos e divergências que pertencem ao passado. É um convite para se elevar acima da ilusão ‘nós e eles'”, completou

Segundo uma nota divulgada pelo Go Vilnius, a previsão é de que mais “portais” sejam instalados em outras cidades da Europa e do mundo. Entretanto, ainda não há informações sobre as cidades escolhidas e as datas de lançamento.

