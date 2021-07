Ana Paula Siebert parabeniza Rafaella Justus por aniversário

22/07/2021 | 12:43



Ana Paula Siebert usou as redes sociais nesta quarta-feira, 21, para homenagear a enteada. Rafaella Justus, filha do empresário Roberto Justus com a apresentadora Ticiane Pinheiro, completou 12 anos de idade. No Instagram, a madrasta publicou uma série de fotos do aniversário da menina, mostrando a decoração, bolo e docinhos.

"Rafinha, hoje é seu dia, 12 anos! Há 8 anos que eu comemoro essa data com você. Uma bebê, que cresceu e se tornou essa menina linda e inteligente! O tempo voa! Que Deus te ilumine sempre, que seu caminho seja cheio de alegrias, de vitórias e muito amor", escreveu.

Ana Paula também desejou que a enteada e a irmã sejam boas amigas: "Que a Vicky possa sempre ter o colo da irmã caçula que ela tanto ama! Hoje é dia de festa! Bora comemorar! Love you! Estarei sempre aqui!", concluiu.