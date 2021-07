Bianca Andrade entrega dificuldade para amamentar o filho: O bico do peito racha, sangra

22/07/2021 | 12:11



Bianca Andrade falou sobre a dificuldade de amamentar pouco tempo após dar à luz Cris, no dia 15 de julho. Em seu relato, ela entregou que o aspecto mais difícil do pós-parto está sendo a amamentação do pequeno:

O peito dói demais. O bico do peito racha, sangra... Tudo aconteceu comigo. É aí que a gente conhece a força da mãe de um jeito... Mas estamos evoluindo, eu olho todos os dias para o meu neném e falo: Eu não vou desistir de você. Mamãe aguenta, vamos embora. Até me emociono. Hoje, inclusive, foi a primeira vez que consegui dar de mamar sem sentir muita dor.

A influenciadora, conhecida como Boca Rosa, ainda entrega que chegou a se cobrar demais por sofrer para dar de mamar ao filho, mas que acredita que as coisas ficarão mais fáceis no futuro:

Eu sempre sentia demais, e sou forte para dor. Ficava me julgando. Cadê aquela mulher que é forte para dor? Acho que a partir de agora as coisas vão começar a ficar mais leves por aqui. Mesmo assim, vale a pena. Ser mãe é gostoso demais. Aquele meu neném é gostoso demais.