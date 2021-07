Neymar Jr. escapa de pagar multa de dez mil reais após ser acusado de traição por empresário: Lamentável

22/07/2021 | 12:10



Parece que Neymar Jr. se safou de pagar uma multa de dez mil reais referente a sua transferência para o Futbol Club Barcelona, que ocorreu em 2013. A condenação fazia parte de um processo movido pelo DIS, um fundo de investimentos privados no futebol, contra o craque e o Santos Futebol Clube sob alegação de fraude nas negociações entre o time paulista e o clube catalão.

Acontece que o DIS detinha 40% dos direitos econômicos de Neymar, e alegou ter sido enganado pelo time brasileiro na hora de receber a referida quantia, já que o valor pago pelo craque teria sido maior que o divulgado inicialmente. Em 2017, o fundador do grupo de investimentos chegou a afirmar que foi traído pelo jogador em conversa com o Gazeta Esportiva:

Ele frequentou a casa da minha família, cansamos de jantar no apartamento dele no Guarujá após os jogos. Fui traído por Neymar Jr., seu pai e sua mãe. A DIS foi traída por Neymar Jr. e seus pais. É lamentável que a carreira de um jovem seja manchada por fatos criminais tão graves. Os esportistas são os exemplos das crianças, vestir uma camisa de Neymar é apoiar a corrupção.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, no entanto, Neymar acabou escapando do processo, já que a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu excluir a condenação imposta ao esportista. O jornalista conta que os magistrados concordaram com os argumentos expostos pela defesa do craque e anularam a multa de dez mil reais definida em primeira instância sobre honorários advocatícios da outra parte.

Vale lembrar que os documentos exigidos pelo DIS, que tratavam da transferência do atacante, já haviam sido entregues ao longo da ação principal.

Ufa! Será que agora essa polêmica finalmente chegou ao fim?