Confira tudo o que rolou no MasterChef Brasil!

22/07/2021 | 11:10



O terceiro episódio do MasterChef Brasil, que foi ao ar na noite da última quarta-feira, dia 21, trouxe altas emoções! De participante quase desistindo do programa à briga por ingredientes, a atração contou com a participação da cantora Duda Beat e com o eliminado da semana dançando frevo ao deixar o estúdio!

O episódio começou com tudo, trazendo como primeira prova a conhecida dinâmica da caixa misteriosa! O desafio da surpresa era que metade dos cozinheiros não tinha ingrediente algum, enquanto metade recebeu uma caixa recheada de opções. Os participantes que ficaram com suas bancadas vazias tiveram de negociar com os adversários para obter alguns dos ingredientes recebidos por eles.

A única exceção foi Helena, que ganhou a prova do episódio anterior e recebeu o privilégio da caixa misteriosa dourada. Dessa forma, ela acabou recebendo o presente de usar todos os ingredientes, ao invés de dividi-los com alguém como ocorreu com os demais participantes.

E foi logo de cara que rolou a primeira polêmica do episódio! A primeira dupla a fazer a divisão dos ingredientes foi Eduardo e José Sérgio, que discutiram por conta dos ingredientes. Acontece que Sérgio queria determinar quais ingredientes Eduardo deveria pegar ao invés de dar ao colega a oportunidade de escolher. No fim das contas, Ana Paula Padrão teve que intervir, e os dois tiraram par ou ímpar para ver quem ficaria com a pimenta!

Aos que restaram na cozinha, foi dado o desafio de preparar em apenas 15 minutos um prato de macarrão, queijo e pimenta, que salvou os cozinheiros Thiago, Pedro e Amanda. Os demais foram direto para a prova de eliminação, apresentada por ninguém menos que Duda Beat!

Além de emocionar os competidores com um pouco de música e cantar tanto com Helena Rizzo quanto com alguns dos cozinheiros, a cantora ainda anunciou que o desafio da semana seria no ramo da confeitaria: para se manter na competição, os competidores teriam que preparar donuts!

No fim das contas, Eduardo levou a melhor e Juliana N., Ana Karina e Kelyn foram apontadas como as piores da noite. Com Kelyn salva pelo mezanino, os jurados determinaram que era hora de Ana Karina deixar o MasterChef - e a cozinheira natural de Pernambuco decidiu deixar o estúdio dançando frevo!

- Não fico triste, mas gostaria de ter mostrado mais regionalismo. Eu quis homenagear a minha cultura e a minha terra. Sou muito orgulhosa dela e quis mostrar o conteúdo do pernambucano, explicou a competidora ao site oficial do programa.