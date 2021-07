Buddy Valastro comenta apoio da família e dos fãs dez meses após grave ferimento na mão direita: O amor de todos significa muito

22/07/2021 | 11:11



Em 20 de setembro de 2020, Buddy Valastro chocou e preocupou familiares, amigos e fãs ao sofrer um acidente enquanto jogava boliche, tendo sua mão direita presa e perfurada pelo o armador de pinos. Após passar por cinco cirurgias para tentar recuperar o membro do estrago, e diversas sessões de fisioterapia, o famoso confeiteiro parece ter se recuperado - e inclusive, acaba de estrear uma nova temporada do programa Duelo dos Confeiteiros - Buddy vs. Duff.

De acordo com a revista People, Buddy participou remotamente do programa Entertainment Tonight na noite da última quarta-feira, dia 21, e, além de comentar sobre a atração, voltou a rememorar o trágico acidente. Diretamente da unidade de Nova Jersey da Carlo's Bakery, o cozinheiro entregou que não teria conseguido se recuperar sem o apoio de sua família:

- Eles definitivamente deram um passo à frente e assumiram a responsabilidade. Em tempos de crise, você não sabe quais serão as reações das pessoas. Como vamos fazer isso? O que vamos fazer? Todos nós vivemos juntos e estou muito orgulhoso dos meus meninos e grato a toda a minha família.

O Cake Boss é casado com Lisa Valastro e possui ao lado da esposa quatro filhos: Sofia, de 17 anos de idade, Buddy Jr., de 16, Marco, hoje com 13 anos, e Carlo, de dez. Além deles e do restante de sua família, o confeiteiro destaca que o carinho dos fãs também foi de grande importância:

- Minha esposa, com a recuperação, foi incrível. Meus filhos, minhas irmãs, meus cunhados. Mas, acima de tudo, os fãs. O amor e o apoio que você recebe de todos significa muito.

Ao longo de sua recuperação, Buddy chegou a admitir que tinha medo de não poder voltar a confeitar novamente, e chegou a emocionar os seguidores ao aparecer em registros nas redes sociais se esforçando para decorar bolos com a mão esquerda. Com isso, conseguir gravar a terceira temporada da o programa no qual compete com o também confeiteiro Duff Goldman foi uma vitória, independente do resultado da disputa:

- Meu principal objetivo era ser capaz de ver se eu ainda conseguia fazer bolos no nível que eu fazia antes. Eu pensei: Se ganhamos ou perdemos realmente não importa... E o fato de que eu fui capaz de fazer isso foi incrível. E Duff realmente me apoiou desde o primeiro dia. Quando eu sofri o acidente, ele foi uma das primeiras pessoas a me ligar. Ele disse: Você tem que melhorar, cara, porque eu quero bater na sua bunda na próxima temporada.

Que bom que Buddy conseguiu se recuperar, não é mesmo?