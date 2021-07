Príncipe George completa oito anos de idade - e internautas comentam foto tirada por Kate Middleton: Ele se parece tanto com o pai

22/07/2021 | 11:10



Príncipe George completa oito anos de idade nesta quinta-feira, dia 22! E, como sempre acontece, o pequeno foi fotografado pela mãe, Kate Middleton, nas vésperas de seu aniversário, sendo que a imagem foi divulgada no Instagram dos duques de Cambridge - e chamou a atenção pelo fato de George estar parecido com o pai, príncipe William. Internautas comentaram sobre o assunto, como você pode conferir a seguir:

Ele se parece tanto com o pai!, escreveu uma pessoa.

Parece muito com William, afirmou uma internauta.

Oh meu Deus, olhe o quanto ele se parece com seu pai... e com sua avó. Feliz aniversário, jovem príncipe!, comentou outra pessoa.

Segundo o jornal Daily Mail, a especialista em realeza Camilla Tominey afirmou que Kate Middleton assumiu a propriedade da imagem pública do príncipe George, da princesa Charlotte e do príncipe Louis. Segundo ela, isso ajuda a família a manter a privacidade das crianças. Em entrevista ao The Telegraph, a especialista disse:

- Aos paparazzi, não há mais mercado, porque a Duquesa sai com suas próprias fotos de família e elas são muito mais valiosas para a imprensa do que imagens tiradas com lentes longas. É assim que os Cambridges vão encontrar o equilíbrio, eles vão ceder para receber certo grau de privacidade de volta. (...) O interessante sobre o modelo de Cambridge, e é meio único para a realeza, é que a Duquesa em particular quase se apropriou da imagem das crianças. Tivemos uma situação, quando as crianças nasceram, que o casal estava preocupado com as fotos de paparazzi. Kate agora satura o mercado com suas próprias imagens das crianças. E acho que veremos isso continuar.

Ela ainda analisou a infância do príncipe George:

- A infância de George será muito diferente da realeza que o precedeu. Sua geração é a geração digital e os desafios para os Cambridges, com o passar do tempo, são como gerenciar o interesse público em seu filho com a própria privacidade. Da mesma forma, os Cambridges querem que o público veja seus filhos e tenha algum grau de acesso a eles. Você tem que conseguir equilibrar o privado e o público, e há uma expectativa de ver George crescer porque um dia ele será rei.

Por fim, a especialista concluiu:

- Nos disseram que os Cambridges planejam muito o diário deles em torno do fato de que alguém precisa estar lá pela manhã e na hora de dormir. Nós sabemos que a Duquesa dirige até a escola sozinha e leva as crianças - elas estão lá para os eventos principais do período escolar. Eles querem ser pais em primeiro lugar. Ambos têm a sensação de que sabem qual é o destino... mas, antes disso, querem tentar preservar o máximo de vida familiar possível. Príncipe George é um filho da nova geração digital. Eu acho que o príncipe George terá que ter muito cuidado para preservar sua própria privacidade quando se tornar um adolescente e seus pais saberão que ele é vulnerável.