Anna Faris revela que se casou em segredo com Michael Barrett

22/07/2021 | 10:10



Enquanto algumas celebridades adoram realizar festas extravagantes e casamentos para lá de gigantescos para comemorar a união com seus companheiros, outros famosos preferem manter a discrição e preservar o amor. Por isso, optam por um casório privado. A atriz Anna Faris revelou que se casou em segredo com Michael Barrett!

Segundo a revista People, a notícia foi dada no dia 21 de julho de 2021 no podcast Anna Faris is Unqualified. Sem dar muitos detalhes, Anna falou:

- Estou dando uma olhada... meu noivo está certo - ele agora é meu marido. Sim, nós fugimos. Foi incrível, sim, foi ótimo. Foi em um tribunal local no estado de Washington, foi ótimo.

Os dois começaram a namorar em 2017, e foram vistos juntos pela primeira vez em setembro - um mês depois de Anna se separar de Chris Pratt, após oito anos de casamento.